رغم اقتراب الكريسماس.. انخفاض كبير في أسعار الديك الرومي هذا العام

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الديك الرومي المجمدة والطازجة، انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على الرغم من اقتراب موسم أعياد الكريسماس والذي يعتبر موسم الإقبال على لحوم الديوك الرومي في كل عام.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الكيلو من الديك الرومي انخفض بشكل كبير هذا العام بسبب ضعف الإقبال مع وجود أزمة كورونا مما أدى لإلغاء كثير من احتفالات وعزائم الكريسماس.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن سعر الكيلو من الديك الرومي يتراوح خلال الفترة الحالية بين 35 و45 جنيها، مقابل بين 55 و60 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويتراوح سعر متوسط الديك الرومي البلدي في الأسواق بين 240، و480 جنيها، بحسب الوزن، حيث أقل وزن الديك الرومي 6 كيلو جرام وحتى 12 كيلو جرام، بحسب السيد.

وأشار السيد إلى أن الديك الرومي يتم استيراده على هيئة "كتكوت" بين عمر يوم وأسبوع، بدون جمارك بمصاريف إدارية فقط، ولكنه يحتاج إلى فترة كبيرة للتربية، ونوع معين من العلف، وهذا ما يجعل سعره مرتفعا نسبيا.