بمناسبة عيد الميلاد.. محال الملابس تمد العروض والتخفيضات لنهاية العام

كتبت- شيرين صلاح:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن محال الملابس ستمد عروض التخفيضات التي بدأت في شهر نوفمبر حتى نهاية العام، بمناسبة الكريسماس واحتفالات أعياد الميلاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسن أن المحال التي كانت خفضت أسعار الملابس ستستمر في التخفيض، مشيرًا إلى أن نسب الخفض كانت تتراوح بين 20 و50%، حسب الموديل.

وذكر حسن أن هناك محال أخرى كانت تضع عروضا على عدد من القطع للترويج لبضاعتها، مثل "شراء قطعتين والحصول على قطعة مجانا"، ستستمر في هذا العرض.

وتابع أن التجار يضطرون إلى وضع عروض سواء بنسب تخفيضات كبيرة أو عروض القطع، لبيع أكبر قدر من البضاعة لديهم، وذلك لأن السوق يعاني حالة من الركود الكبير منذ بداية جائحة كورونا، وأثر ذلك على الموسم الصيفي بشكل كبير.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قاله رئيس الشعبة في وقت سابق.

وقال رئيس شعبة الملابس إن عروض شهر نوفمبر نجحت في تنشيط مبيعات محلات الملابس بنسبة تخطت 60%.

ويأمل التجار في المزيد من المبيعات للموسم الشتوي بسبب احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد الفترة المقبلة.