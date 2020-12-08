تعيين هشام جاد الله رئيسا لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تعيين هشام جاد الله في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، التابعة لأوراسكوم القابضة.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء، جاء تعيين جاد الله خلفا لأشرف حليم والذي تقدم باستقالته من مهام منصبه بالشركة ليلتحق بمنصب العضو المنتدب لإحدى الجامعات الإنجليزية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد هشام جاد الله، أحد الأعضاء الأساسيين بالفريق الإداري بتطوير وتشغيل المشاريع لأوراسكوم للاستثمار القابضة، والتي شغل فيها مواقع قيادية مختلفة على مدار عدة سنوات، بحسب بيان الشركة.

كما شغل جاد الله قبل ذلك منصب رئيس العمليات التجارية والتقنية في آسيا وإفريقيا وكندا في شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، ومن بعدها شركة فيمبلكوم العالمية.

ويتمتع هشام جاد الله بخبرة إدارية تصل إلى 22 عاما في مجالات تطوير الأعمال والاستشارات الاقتصادية والاستراتيجية التقنية والتجارية، بالإضافة لخبرة عملية واسعة في الإتصالات والبنية التحتية، وفقا للبيان.

واكتسب جاد الله خبرات متنوعة في المجالين الهندسي والإداري منذ بداية مسيرته المهنية في دار الهندسة ثم فودافون، بجانب امتلاكه لخبرات واسعة في قطاع الخدمات العامة، بحسب أوراسكوم.

كما يمتلك جاد الله خبرة ممتدة في العمل الحكومي إذ شغل منصب مستشار لوزير النقل المصري، حيث قام بتقييم وتصحيح المشاريع الإستراتيجية للوزارة والإشراف عليها.

وحصل جاد الله على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وأتم الجزء الأول والثاني من برنامج الدكتوراه في الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية "RITI"، وماستريخت للإدارة، القاهرة، وLondon Business School and Senior Executive Program (Harvard).

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر أشرف حليم على عمله الجاد وتفانيه في خدمة المجموعة على مدار السنين وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل".

وأضاف: "كما أتمنى لهشام النجاح في هذا التحدي الجديد. وأنا على ثقة في قدرته على قيادة فريق العمل لتنفيذ خطتنا الطموحة للانتهاء من مشروع تطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة عليى أفضل وجه وبشكل يليق بحضارة مصر العظيمة، وأتمني له التوفيق في منصبه الجديد".

وقال هشام جاد الله: "أتطلع للعمل مع فريق الشركة ومع قيادات وزارة السياحة والآثار من أجل إنجاح هذا المشروع الطموح، الذي يستند لرؤية مشتركة بين الحكومة المصرية ومجموعة أوراسكوم".

وأضاف: "أوراسكوم تدرك أهمية العمل علي إبراز القوة الناعمة لمصر بما يليق بها من مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، والذي يؤسس لنموذج رائد في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروع وطني هام يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لرؤية تغيير الخريطة السياحية لمدينة القاهرة".