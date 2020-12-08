جهينة تعين رجل الأعمال السعودي محمد الدغيم رئيسا لمجلس الإدارة بعد التحفظ على صفوان ثابت

كتبت - شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بالإجماع، على تعيين الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الدغيم، رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، خلفا لصفوان ثابت.

وكانت الشركة، أعلنت الخميس الماضي، التحفظ على رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة صفوان ثابت على ذمة تحقيقات.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم، فإن الشيخ محمد الدغيم تقلد منصب عضو مجلس الإدارة في جهينة من عام 1983 وهو عضو مجلس الأعمال المصري السعودي وعضو الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمي بالمملكة العربية السعودية، كما شغل العديد من المناصب الإدارية والإشرافية في عدد من الوزارات

ووفقا للبيان، يستمر سيف الدين صفوان ثابت، في منصبه نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا، بينما يظل صفوان ثابت عضوا بمجلس الإدارة غير تنفيذي.

وتأسست "جهينة" للصناعات الغذائية عام 1983، وهي شركة مصرية تتخصص في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي.

وتأسست الشركة على يد المهندس صفوان ثابت بهدف تقديم نموذج أعمال جديد قوامه العمل الابتكاري بقطاع المواد الغذائية.

وتعد الشركة، إحدى أبرز شركات القطاع، في سوق الألبان والعصائر في مصر، والتوسع بأسواق الشرق الأوسط، وتشغل 4 مصانع تابعة، وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 65 ألف منفذ تجزئة، كما تمتلك مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدانًا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 8 آلاف بقرة، سعيًا للارتقاء بمعايير تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة في السوق.

وتتوزع ملكية شركة "جهينة" بنسبة 50% لشركة فرعون للاستثمارات المحدودة Pharon investment و6%، لصالح شركة RIMCO EGT investments، و5% لشركة Norges bank بإجمالي ملكية 60.34%، فيما يتم تداول باقي أسهم الشركة في البورصة.

وشركة فرعون للاستثمارات المحدودة، وفقا لنشرة اكتتاب "جهينة"، هي شركة "أوف شور" تم تأسيسها في جزر العذراء البريطانية (Virgin Islands)، ويمتلكها صفوان ثابت وزوجته وأولاده ومستثمرون آخرون.