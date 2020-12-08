تحالف سيمنس وحسن علام للإنشاءات يُقيم مركز التحكم القومي للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركتي سيمنس وحسن علام للإنشاءات عقدا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإقامة مركز التحكم القومي الجديد لشبكة الطاقة.

وقّع على عقد إقامة المركز الذي سيبنى بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 838 مليون جنيه، مسئولو الشركة المصرية لنقل الكهرباء وسيمنس وحسن علام للإنشاءات خلال المراسم التي أقيمت اليون، ومن المتوقع استكمال المشروع نهاية 2022، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

يعتمد مركز التحكم الجديد على برمجيات ومعدات سيمنس في مراقبة وإدارة والتحكم في شبكات نقل الطاقة فائقة الجهد (220 كيلو فولت و500 كيلو فولت) ومحطات توليد الطاقة، كما تتضمن هذه البرمجيات أيضًا على الأدوات والآليات المطلوبة للتوسعات المستقبلية في الشبكة، مع توفير امدادات طاقة آمنة، بما في ذلك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وتكنولوجيا تخزين الطاقة.

وقال مصطفى الباجوري - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر: "يضم مركز التحكم الجديد برمجيات ومعدات متطورة التي سترفع من مستويات اعتمادية وكفاءة شبكة الكهرباء في الوقت الحالي، وتوفير مرونة وقدرة كبيرة للمركز كي يتكيف مع الحلول التكنولوجية الجديدة ومصادر الطاقة

يعتمد مركز التحكم القومي للكهرباء ومركز التحكم الجديد لاحتياطيات الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة على منصة سيمنس Spectrum Power 7، والتي تمثل أهم منصات مراكز التحكم لإدارة عمليات نقل الطاقة داخل الشبكات من أي حجم. وتوفر المنصة القابلة للتعديل بكل سهولة باقة من التطبيقات التي تلاءم المتطلبات الأكثر تطورًا لمرافق ومحطات نقل الطاقة.

وقالت صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إن "شراكتنا مع سيمنس تمتد لعقود طويلة، وهي تتضمن حتى الآن تعاوننا في إقامة 4 مراكز للتحكم في مصر".

وقال المهندس حسن علام رئيس مجلس الإدارة لشركة حسن علام للإنشاءات: "نفخر بتعاوننا مع شركة سيمنس في إقامة وتنفيذ مركز التحكم المتطور في الطاقة والذي يضمن توفير امدادات طاقة مستقرة لجميع أنحاء مصر".