البورصة تتعاون مع جامعة النهضة ببني سويف لتدريب الطلاب على سوق المال

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت البورصة المصرية اتفاقية تعاون مع جامعة النهضة بمحافظة بني سويف، تقضي بتنظيم برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلبة الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الاوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الاجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص إدارة البورصة المصرية على استكمال جهودها الرامية نحو تعزيز الثقافة المالية بأنشطة سوق الأوراق المالية، لتواكب خطة الحكومة المصرية للتحول نحو الشمول المالي.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف، فيما سيتولى د. أحمد الخضراوي القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة العمل على تنفيذ الاتفاقية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف.

يتضمن البرنامج التدريبي سلسلة من الندوات التعليمية لطلبة مختلف كليات الجامعة، تدور تلك الندوات حول دور البورصة في الاقتصاد وكيف تساهم في دفع النمو الاقتصادي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتنمية الأعمال، وكذلك الحديث عن أساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل من خلال البورصات.

وقدم رئيس البورصة، عرضا تعليميا في محاضرة افتتاحية بعنوان" أساسيات ودورة العمل في البورصة المصرية"، سلط خلالها الضوء على عدة نقاط هامة وهي دور البورصات في تحقيق النمو الاقتصادي وعلاقتها بحياة الناس اليومية، وكذا المعلومات الأساسية حول كيفية الاستثمار والادخار طويل الأجل من خلالها.

وشدد على أن البورصات ليست حكراً على الأغنياء والمحترفين وأنها للجميع، وأحد أهم القنوات التي تسهم في توزيع ثمار النمو الاقتصادي المتحقق.

وخلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور فريد أمام مئات من طلاب جامعة النهضة، استعرض رحلة الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه وتنفذه الحكومة ومدي اختلافه عن برامج الاصلاح الاقتصادي السابقة، مؤكدا أن البرامج السابقة ركزت على نظرية تساقط ثمار النمو على حساب شبكات الحماية الاجتماعية لتعويض الفئات الاكثر تأثرا بالاصلاحات كبرامج تكافل وكرامة وغيرها.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه نجح في تحقيق استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وكذا تعزيز دور القطاع الخاص وتحسن في معدل النمو الاقتصادي.

وقال فريد، إن توقيع اتفاقية التعاون مع جامعة النهضة ببني سويف تكتسب أهمية كبيرة كونها موجهة لأبنائنا الطلبة في منطقة الصعيد، وهي خطوة تدعم جهود البورصة الرامية الى رفع مستويات معرفة المجتمع وبالأخص الأجيال الجديدة خريجي طلبة الجامعات بأساسيات الاستثمار والادخار طويل الأجل في البورصة، ليس فقط على المستوى النظري بل سيتم تنظيم مسابقات وتدريبهم على نظم تحاكي عملية التداول والاستثمار في البورصة.

وأضاف :"تلعب أسواق رأس المال دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد" بحسب رئيس البورصة".

وأكد أن البورصات أحد قنوات توزيع ثمار النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة والتي تسهم في الناتج المحلي الاجمالي.

وأشار رئيس البورصة، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة النهضة، لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها.

وقال محافظ بني سويف محمد هاني، إن اتفاقية التعاون خطوة مهمة تسهم في بناء وتطوير قدرات أبنائنا الطلاب في الجامعة، خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية، وهو ما يتواكب من خطط الدولة المصرية الرامية نحو بناء وتنمية قدرات المواطن المصري، فهو أساس لتحقيق النهضة والتنمية.

وتابع محافظ بنِي سويف، " البورصات تعكس تطور مؤشرات الاداء الاقتصادي، وتصويب الصورة الذهنية لدي للمواطنين حول دور البورصات في الاقتصاد واساسيات الاستثمار ضرورة لتنشيط الاستثمار والتداول".

وقال الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، إن الجامعة ستقوم بتوفير القاعات واللوجستيات الخاصة بإقامة البرامج التدريبية والندوات وورش العمل، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

وقال الدكتور أحمد الخضراوي، عميد كلية إدارة الأعمال، بجامعة النهضة، إن التعاون يعزز من قدرات طلابنا العملية في المسائل المتعلقة بسوق الاوراق المالية، وخاصة نماذج المحاكاة التي تزود الطلاب بالخبرة العملية.

وعقب التوقيع تم التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة في كيفية العمل على تعريف الطلاب بالادخار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة.