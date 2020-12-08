مي عبد الحميد: 65 مليار جنيه دعمًا نقديًا لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

كتبت- منال المصري:

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوقي التمويل العقاري والإسكان الإجتماعي، إن الصندوق وفر 65 مليار جنيه دعمًا للعملاء من شريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري منذ إطلاقها وحتى الآن.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للعميل في المبادرة يتراوح حاليا بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب حالة كل عميل.

وبحسب مي عبد الحمدي فإن دعم الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغ 525 مليون جنيه حاليًا ومن المقرر أن يصل إجمالي الدعم المقدم من وزارة المالية للفائدة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام.

وأضافت أن إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك وشركات التمويل العقاري تجاوز 34 مليار جنيه لعدد 340 ألف مستفيد بالتعاون مع 22 بنكًا وبعض الشركات العقارية.

ويتصدر البنك الأهلي على مستوى الجهاز المصرفي حجم التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري بقيمة 9.5 مليار جنيه لعدد 92 ألف عميل ثم يليه بنك مصر بتمويلات تقترب من 7 مليارات جنيه لعدد 70 ألف عميل ثم بنك التعمير والإسكان بتمويلات تقترب من 6 مليارات جنيه لعدد 65 ألف عميل تقريبا.