مي عبد الحميد: تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي وصلت إلى 65 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمصراوي، إن التكلفة المصروفة لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري بلغت 65 مليار جنيه حتى الآن.



وأضافت مي عبد الحميد أن إجمالي الدعم النقدي الذي تم صرفه للمستفيدين ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغ 5.4 مليار جنيه حتى الآن.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا للعميل في المبادرة يتراوح حاليا بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب حالة كل عميل.

وبحسب مي عبد الحمدي فإن دعم الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغ 525 مليون جنيه حاليًا ومن المقرر أن يصل إجمالي الدعم المقدم من وزارة المالية للفائدة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام.

وأضافت أن إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك وشركات التمويل العقاري تجاوز 34 مليار جنيه لعدد 340 ألف مستفيد بالتعاون مع 22 بنكًا وبعض الشركات العقارية.

ويتصدر البنك الأهلي على مستوى الجهاز المصرفي حجم التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري بقيمة 9.5 مليار جنيه لعدد 92 ألف عميل ثم يليه بنك مصر بتمويلات تقترب من 7 مليارات جنيه لعدد 70 ألف عميل ثم بنك التعمير والإسكان بتمويلات تقترب من 6 مليارات جنيه لعدد 65 ألف عميل تقريبا.