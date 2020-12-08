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تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:54 ص الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10991 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10995 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

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