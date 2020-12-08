تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 10991 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10995 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.
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