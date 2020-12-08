تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك والماكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات بين 29 و35 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.