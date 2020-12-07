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مفتي الجمهورية في زيارة للبريد: فوائد دفاتر التوفير ليست ربًا

05:40 م الإثنين 07 ديسمبر 2020
مفتي الجمهورية في زيارة للبريد: فوائد دفاتر التوفير ليست ربًا

مفتي الجمهورية في زيارة للبريد

كتب- علاء حجاج:

استقبل شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، بمبني البريد المصري بالقرية الذكية.

وقالت هيئة البريد في بيان اليوم الاثنين إنه تم خلال اللقاء الحديث عن دور البريد في التحول الرقمي والخدمات المجتمعية التي يقدمها للمواطنين.

وأطلع الدكتور شريف فاروق فضيلة المفتي شوقي علام على ما توصل إليه البريد المصري من تطوير خلال الفترة الحالية والخدمات الجديدة التي أصبح يقدمها كما تم عرض فيلم تسجيلي عن تطوير متحف البريد الذي يمر بأكبر عملية تطوير منذ إنشائه.

وخلال اللقاء قال شريف فاروق رئيس البريد إن دار الإفتاء المصرية نجحت في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض وساهمت في توطيد مفهوم سماحة الدين الاسلامي الحنيف، حيث أشاد فاروق بأهمية الدور التوعوي الذي تقوم به دار الإفتاء والعمل على تجديد الخطاب الديني ونشر برامج التحصين الفكري.

أكد فضيلة المفتي، بحسب بيان اليوم، على أهمية الدور الذى يلعبه البريد المصري في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم خاصة كبار السن منهم.

وأضاف أنه أفتى قبل ذلك في أن فوائد دفاتر توفير البريد من الأُمُور المُختَلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في دفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

مفتي الجمهورية شريف فاروق الهيئة القومية للبريد شوقي علام

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