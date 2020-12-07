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مبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:11 م الإثنين 07 ديسمبر 2020
مبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10995 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 47.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 15.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 63.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بشكل طفيف، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11024 نقطة.

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