كيف يرى مصدرون اتفاقية التجارة الجديدة بين مصر وبريطانيا؟

كتبت-شيرين صلاح:

قال مصدرون إن اتفاقية الشراكة الجديدة بين مصر وبريطانيا هي صورة مصغرة من اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبي بنفس البنود الخاصة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلع.

وأضافوا لمصراوي أن البلدين كان عليهما إبرام اتفاقية لتيسير التجارة فيما بينهم، خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في نهاية العام الجاري.

ووقعت مصر مع المملكة المتحدة اتفاقية شراكة جديدة، السبت الماضي، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتتيح هذه الاتفاقية معاملات تجارية بمنتجات صناعية بين البلدين دون تعرفة جمركية، إلى جانب تحرير التجارة بمجال الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك، والتي من شأنها أن تجعل التجارة أكثر سهولة وتحقق توفيرا كبيرا على الشركات بين البلدين، وفقًا لبيان من وزارة الخارجية البريطانية.

وتعتبر بريطانيا ومصر شريكين تجاريين مهمين لبعضهما، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات بين المملكة المتحدة ومصر 3.5 مليار جنيه استرليني في سنة 2019، بحسب البيان.

وقال هاني حسين الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن اتفاقية التجارة الجديدة بين مصر وبريطانيا تعتبر اتفاقية مصغرة من اتفاقية الموقعة مسبقًا الاتحاد الأوروبي.

ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنها لن تكون خاضعة للاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد، وهو الأمر الذي دفعها لتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول العالم تمهيدًا لخروجها بنهاية العام الجاري.

وأضاف حسين، أن الجزء الخاص بالمحاصيل الزراعية المصرية المُصدرة لبريطانيا، تم الاتفاق أن تتمتع المنتجات هذه المنتجات بنفس الإعفاءات الجمركية الموجودة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي.

وذكر حسين، أن معظم المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي تتميز بالإعفاء الجمركي، إلا 5 أو 6 محاصيل مثل الفراولة والثوم والخيار والعنب وغيرهم، يتم تحديد حصة تصديرية معينة وإن زادت عن هذا الحد المتفق عليه يتم فرض رسوم جمركية عليها، وهو نفس الأمر الذي سيتم في الاتفاقية مع بريطانيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للحاصلات الزراعية، أن الحصة التصديرية للفراولة للاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 11300 ألف طن، فإن تم تصدير أكبر من هذه الكمية يتم فرض رسوم جمركية على الكميات الزائدة.

وبحسب حسين، الأمر نفسه لمحصول العنب ولكن العنب يعد محصول وقتي في اتفاقية الاتحاد الأوروبي، ويتم تصدير محصول العنب منذ بداية فبراير حتى يوليو ولكن بكميات مفتوحة، وإن تم التصدير في غير هذا الوقت يتم فرض رسوم جمركية على الكميات المصدرة.

ووفقًا لحسين فإن هذه البنود تتضمنها اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا.

وكانت الفواكه والخضروات من أهم الصادرات المصرية إلى بريطانيا في 2019 بقيمة بلغت 160 مليون جنيه إسترليني، وكذلك السلع الكهربائية الوسيطة بقيمة 193 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لبيان الخارجية البريطانية.

كما تعتبر مصر سوقا مهمة للصادرات البريطانية، وكان من أهم واردات مصر من بريطانيا العام الماضي خام الحديد بنحو 235 مليون جنيه إسترليني، والمنتجات الطبية والصيدلانية بنحو 111 مليون جنيه إسترليني.

وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للمستلزمات الطبية، إنه إذا كانت بريطانيا خرجت دون اتفاق تجارة مع مصر، كان أي منتج سيتم تصديره أو استيراده من المملكة المتحدة، سيتم فرض رسوم جمركية عليه، وهي ميزة كان سيفقدها الطرفين.

وذكر جورج، أن عدم حدوث اتفاقية شراكة كان سيؤثر أيضًا على تنافسية المنتج المصري مع غيره، وذلك لتصدير منتجات مصرية كثيرة لبريطانيا.

وبحسب سمير نعمان عضو المجلس التصديري لمواد البناء، فإن اتفاقية الشراكة الجديدة ما هي إلا إحلال لاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع مصر وبنفس الشروط.

وأضاف أن بريطانيا سعت لتوقيع اتفاقية مع مصر للمحافظة على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري في عام 2016، لتبدأ مرحلة انتقالية مدتها تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وكانت هناك مطالبات من عدد من المجالس التصديرية المصرية بسرعة إبرام اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وبريطانيا للحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ووفقًا لبيانات بريطانية وقعت المملكة المتحدة أو اتفقت مبدئيا، خلال أقل من عامين، على اتفاقيات للتجارة الحرة مع 54 بلدا، وبلغ إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع هذه الدول 166 مليار جنيه استرليني في سنة 2019.

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