هاني برزي: صادرات السلع الغذائية لن تتأثر بإغلاق الاتحاد الأوروبي ومصر استغلت الأزمة

كتبت– نرمين إبراهيم:

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن إجراءات الإغلاق في دول أوروبية بسبب الموجة الثانية لفيروس كوورنا، لن تؤثر بشكل كبير على الصادرات المصرية.

وأضاف، برزي، في تصريح لمصراوي، أن حالة الإغلاق التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، لن تؤثر بحجم كبير على صادرات مصر الغذائية، لأن السلع الغذائية لدول الاتحاد هي سلع استراتيجية، كما أن الإغلاق يرفع الطلب على الاستهلاك الغذائي.

وأشار إلى أن مصر من الدول التي انتهزت الفرصة وتوسعت في حجم صادراتها للاتحاد الأوروبي وأدخلت أصناف غذائية جديدة بالسوق الأوروبي لأول مرة منها المكرونة المصرية.

وتشكل صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي 12% من حجم صادرات القطاع، فيما تشكل الأسواق العربية والأفريقية، النسبة الأكبر لصادرات مصر من الصناعات الغذائية، بحسب برزي.

وارتفعت صادرات القطاع بنسبة 2% رغم أزمة كوورنا، مسجلة 2.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 .

وأضاف برزي، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية.

وأوضح أن قطاع صادرات المواد الغذائية استطاع أن يتغلب على أزمة كورونا، وحقق نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت صادرات القطاع في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 2,6 مليار دولار.

واستبعد برزي، إمكانية التوقع للعام القادم 2021، وما يحمله لقطاع التصدير فالرؤية غير واضحة، مشيرًا إلى أن الوضع لن يعود كما سبق إلا بعد مرور عامين من الآن، أملا في إنتاج لقاح كورونا.

وأشار برزي إلى أن التخوف الأكبر من عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط لأن حجم الصادرات الأكبر من الصناعات الغذائية المصرية، موجهة إلى ليبيا، والسودان والعراق، ومن دول الخليج السعودية هي الأكبر.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%.

وجاء في المرتبة الثانية، الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 305 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات.

وأكد برزي أن المجلس حالياً يعمل على تعديل خططه التسويقية والترويجية بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وحل المعوقات التي تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها.