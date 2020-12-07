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الإفراج عن سيارات بقيمة 5.7 مليار جنيه بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر

11:16 ص الإثنين 07 ديسمبر 2020
الإفراج عن سيارات بقيمة 5.7 مليار جنيه بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، الشهر الـ 23 لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي بلغت نحو 5 مليارات و 717 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و861 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأضاف نجم، في تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج عن 16 ألفًا و 845 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات و302 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم تحصيل نحو مليار و300 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وذكر أن عددا كبيرا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول "تجمع الميركسور"، واتفاقية التجارة الحرة مع دول "الأفتا" خلال شهر نوفمبر الماضي، وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و931 مليون جنيه.

وأشار نجم إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1316 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 739 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وتم تحصيل 161 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

واستفادت أيضًا هذه المركبات من الاتفاقيات سالفة الذكر ليتم إعفاؤها من سداد نحو 51 مليون جنيه خلال نوفمبر، بحسب رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 721 رسالة قطع غيار سيارات خلال نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 676 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة 119 مليون جنيه.

واستفادت قطع غيار السيارات أيضًا من الاتفاقيات سالفة الذكر ليتم إعفاؤها من سداد نحو 27 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، بحسب السيد نجم.

وأكد نجم أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم وغرامات أخرى خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 280 مليون جنيه.

السيد كمال نجم مصلحة الجمارك الإسكندرية تطبيق زيرو جمارك

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