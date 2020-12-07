أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و20 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 29 و35 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.