اتحاد المستثمرين يشكل لجنة لدراسة قانون الجمارك برئاسة ياسمين خميس

كتب- مصطفى عيد:

قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، تشكيل لجنة للجمارك، برئاسة ياسمين محمد فريد خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد، ورئيسة مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، بهدف دراسة قانون الجمارك الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان من الاتحاد اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أمس الأحد بحضور محمد خميس شعبان، ومحمد سعد، وسمير عارف، ومحيي حافظ، وأسامة حفيلة، وعلاء السقطي، وعلي حمزة ، ومحمود الشندويلي، وعبد الله الغزالي، ومحمد حلمي هلال، ومحمد السيد، ومحسن الجبالي، ودعاء قنديل، وعبير عصام.

وقال الاتحاد إن اللجنة ستقوم بجمع كل المشاكل التي تواجه تطبيق القانون، للعمل على تداركها في لائحته التنفيذية، التي من المقرر أن تصدر بعد خمسة أشهر من الآن.

كما صدق الاتحاد، خلال اجتماعه، على مشروع المنصة الإلكترونية الذي يهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية، عبر شبكة الإنترنت، وذلك برئاسة بهاء العادلي، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد، وعضوية كل من صبحي نصر، ومحمد حلمي هلال.

وناقش مجلس إدارة الاتحاد أيضا عددا من الموضوعات منها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية وسبل عدم جعلها عقبة في طريق الاستثمار، وأوجه التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتنشيط دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين، وفقا للبيان.