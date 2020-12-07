البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11031 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بشكل طفيف، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11024 نقطة.
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