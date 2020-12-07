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البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:35 ص الإثنين 07 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.06% إلى مستوى 11031 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، بشكل طفيف، بنسبة 0.09% إلى مستوى 11024 نقطة.

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