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اتفاقية جديدة لتنظيم العلاقات بين مصر وبريطانيا بعد البريكست (فيديوجرافيك)

08:37 م الأحد 06 ديسمبر 2020
اتفاقية جديدة لتنظيم العلاقات بين مصر وبريطانيا بعد البريكست (فيديوجرافيك)

البريكست

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الحكومتان المصرية والبريطانية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، أمس السبت، اتفاقية تأسيس الشراكة بين البلدين (اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في بيان لها.

ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات، وتحسم الجدل بشأن تأخر توقيع اتفاقية بين الجانبين مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر عبر ما يعرف بعملية "البريكست".

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل اتفاقية المشاركة الجديدة التي وقعتها مصر وبريطانيا، لتحل محل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

البريكست بريطانيا الحكومة البريطانية الحكومة المصرية

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