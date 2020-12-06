أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بعد انخفاضه.. تطور معدل الفقر في مصر خلال 20 عاما (جراف تفاعلي)

04:52 م الأحد 06 ديسمبر 2020
بعد انخفاضه.. تطور معدل الفقر في مصر خلال 20 عاما (جراف تفاعلي)

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة خلال 20 عاما خلال عام 2019-2020، ولكنه لا يزال يشير إلى أن نحو 30% من الشعب فقراء.

وتضمنت الـ 20 عاما الماضية تضمنت أحداثا عديدة بدءا من الإصلاح الاقتصادي في العقد الأول من القرن الحالي مرورا بالأزمة المالية العالمية وثورة يناير 2011 وسنوات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي عقب الثورة وانتهاءً بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير الذي بدأ في 2016 ولمدة 3 سنوات حتى بدء جني ثمار هذا الإصلاح الذي اصطدم بأزمة كورونا في النهاية.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور معدل الفقر في مصر خلال آخر 20 عاما، بحسب بحوث الدخل والإنفاق التي يصدرها جهاز الإحصاء، والتي كان آخرها ما أعلنه الجهاز يوم الخميس الماضي عن عام 2019-2020 بحضور رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، ولكنه لم يتح نسخا إلكترونية من نتائج البحث الأخير حتى الآن.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة الفقر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118014

    عدد المصابين

  • 103324

    عدد المتعافين

  • 6750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 66819125

    عدد المصابين

  • 46211147

    عدد المتعافين

  • 1533655

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا