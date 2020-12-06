رغم التخفيضات.. 60% تراجعًا في الطلب على السيراميك والأدوات الصحية

كتبت-دينا خالد:

قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك انخفاض في الطلب على السيراميك والأدوات الصحية بنحو 60%، نظرًا لتداعيات فيروس كورونا وقرار وقف البناء.

وأضاف عبد الحميد، أن أسعار السيراميك انخفضت نتيجة انخفاض الطلب، مما دفع الشركات لتقديم خصومات وتخفيضات تختلف من شركة لأخرى، ولا يمكن تحديد نسبتها.

وأرجع عبد الحميد تراجع الطلب، إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالتزامن مع قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء.

وكان وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.

ونص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية.

وأوضح عبد الحميد، أن المصانع تعمل بنحو 45% من كامل طاقتها الإنتاجية، وأغلب إنتاجها يتجه للتصدير نتيجة المشكلات المحلية التي تواجه القطاع.

وأشار عبد الحميد، إلى أنه حتى الآن لم تتضح الاشتراطات الجديدة للبناء كي يتم استكمال عمليات التشطيب، وهو ما ينتظره القطاع لتحريك السوق بعد حالة الركود التي شهدها.

ويتكون قطاع السيراميك في مصر من نحو 24 شركة مصنعة، بطاقة إنتاجية نحو 400 مليون متر في السنة، ولكن أغلب المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، ليقدر إنتاج مصر من السيراميك بنحو 200 مليون متر في العام، بحسب عبد الحميد.

وبحسب تقرير لبنك استثمار فاروس، واجهت صناعة السيراميك والخزف رياحًا معاكسة قوية مرتبطة بضعف الطلب، مما أدى إلى ضغط هبوطي على الأسعار والكميات، وضعف هوامش الربح في ضوء ارتفاع تكاليف الطاقة نسبيا.

وقال فاروس في تقريره، إن تحديات السنة المالية 2020 تصاعدت من خلال عمليات الإغلاق التي سببها وباء كورونا، وأيضا تباطؤ الطلب في موسم رمضان، وهو ما أثر على المبيعات في الربع الثاني من العام الجاري.