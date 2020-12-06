تحالف سيمنس وUDT يفوز بعقد توريد أنظمة تشغيل ومراقبة نفق "الشهيد أحمد حمدي 2"

القاهرة- مصراوي:

فازت شركة سيمنس بعقد توريد أنظمة التحكم والمراقبة التشغيلية لنفق الشهيد أحمد حمدي 2، والذي يُعد وصلة نقل تحت قناة السويس لتسهيل الحركة بين مدن جنوب سيناء وباقي أنحاء الجمهورية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إنه جرى توقيع الاتفاقية في القاهرة خلال حفل أقامته كل من UDT، وهي الشركة المسئولة عن توفير حلول التكنولوجيا للمشروع، وشركتي Deutschland Technology وسيمنس، وهما الشركتان المسئولتان عن توفير المعدات والأنظمة.

وتضمن التكنولوجيا الرقمية التي ستوفرها سيمنس تحقيق الانتقال الآمن والفعّال للمركبات عبر النفق من خلال أنظمة تحكم شاملة، والتحكم في التهوية وحركة المرور والاتصالات وأنظمة إنذار الحريق والنظم الخطية للكشف عن الحرارة، بالإضافة إلى أنظمة SCADA.

وتساهم كل هذه الأنظمة في توفير إمكانية مراقبة النفق على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتحليل البيانات بصورة لحظية لتقييم ظروف التشغيل واتخاذ قرارات بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين السيولة المرورية وتعزيز مستويات السلامة، بحسب البيان.

وقال مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر "إن هذا النفق من شأنه الإسراع بوتيرة النمو في سيناء بالكامل، لذلك تفخر سيمنس بتواصل مساهماتها التي تصب في صالح الاقتصاد والمجتمع في مصر".

جدير بالذكر أن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 يضم حارتين بطول 4.25 كيلومترا وقطر 11 مترا، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عام، حيث يُعد جزءاً من خطة أكبر لتعزيز التنمية الاقتصادية في شبه جزيرة سيناء، حيث تهدف مصر في إطار هذه الخطة الطموحة إلى تحويل منظومة الطرق والمرور إلى منظومة رقمية ذكية، بحسب البيان.

وقال الدكتور أحمد نايل، رئيس مجلس إدارة شركة UDT "يخطط هذا التحالف لتنفيذ عدد من المشروعات المماثلة لنفق الشهيد أحمد حمدي في أفريقيا والوطن العربي، ومن ثم تم تشكيل مكتب فني من الشركات التي يضمها التحالف لدراسة الفرص المتاحة بالمنطقة استعداداً لتقديم دعمنا لها ومشاركتنا في هذه المشروعات"

وقالت سيمنس في البيان، إنها ستوفر أحدث معداتها وأنظمتها المتخصصة في تشغيل الأنفاق لجميع أنفاق قناة السويس، كما ستوفر أيضاً خدمة إدارة المشروعات. وكانت الشركة قدمت من قبل حلولاً مماثلة لنفق الأزهر بالقاهرة والذي يبلغ طوله 2.8 كيلومتر، ونفق بور سعيد البالغ طوله 3.95 كيلو متر.