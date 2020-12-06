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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

01:01 م الأحد 06 ديسمبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 800 جنيه، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 685 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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