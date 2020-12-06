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الرقابة المالية: 31 ديسمبر آخر موعد لتعيين سيدة بمجالس إدارات شركات البورصة

12:57 م الأحد 06 ديسمبر 2020
الرقابة المالية: 31 ديسمبر آخر موعد لتعيين سيدة بمجالس إدارات شركات البورصة

هيئة الرقابة المالية 2

كتب- مصطفى عيد:

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع الشركات المقيدة في البورصة المصرية أو تلك الخاضعة لإشرافها ورقابتها التي لم تقم بتعيين عنصر نسائي على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، سُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، إن هذه المطالبة تأتي التزاماً بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 123 و124 بتاريخ 16 سبتمبر 2019، وذلك تفادياً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.

وأضافت أن ذلك يأتي إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على أسواق الأدوات المالية غير المصرفية، وفي إطار متابعة الهيئة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصراً نسائياً على الأقل.

الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة

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