انطلاق معرض جيتكس دبي 2020.. وإجراءات احترازية مشددة ضد كورونا

كتب-علاء حجاج:

اتخذت إدارة معرض جيتكس دبي 2020 مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ضد تفشي فيروس كورونا، مع انطلاق المعرض اليوم الأحد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمعرض جيتكس دبي 2020، أعلنت إدارة المعرض هذا العام عن تطبيق مجموعة من الإرشادات الصحية طبقا لتعليمات سلطة حكومة دبي ومنظمة الصحة العالمية.

وترتكز هذه الإجراءات على مبدأ التباعد الاجتماعي لحماية الزائرين من مخاطر عدوى الإصابة بالوباء على رأسها فحص درجة الحرارة وتطبيق المعاملات غير التلامسية والتأكد من ارتداء جميع رواد المعرض ماسكات طبية وحمل تصاريح الدخول وإلا سيتعرض المخالف لغرامة تصل إلى 3 آلاف درهم إماراتي.

وتعهدت أيضا بتوزيع أدوات مطهرة وتعقيم قاعات المؤتمر من حين لآخر مع اشتراط وجود مسافة فاصلة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين، واتباع كافة إرشادات النظافة العامة في جميع منافذ بيع المأكولات والمشروبات ودورات المياه، كما ستقوم أيضا باحتساب كثافة عدد الزوار لحظيا داخل القاعات.

وشددت إدارة المعرض أيضا على ضرورة تجنب المصافحات الشخصية وتبادل كروت الأعمال، وضمان تغير معدل دوران الهواء داخل القاعات بواسطة أجهزة شفط مركزية بمعدل 8 مرات يوميا.

وذكر الموقع أنه سيتم تجهيز غرف لعزل الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس ومعالجتهم طبقا لبروتوكول هيئة الصحة بدبي DHA، وإقامة عيادات لإجراء مسحات طبية PCR عند الضرورة.

يشار إلى أن دورة 2019 من المعرض جذبت أكثر من 100 ألف زائر وأتاحت الفرصة لأكثر من 4500 شركة ومبتكر ينتمون إلى 140 دولة بعرض منتجاتهم وخدماتهم وأفكارهم.