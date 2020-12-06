أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

انطلاق معرض جيتكس دبي 2020.. وإجراءات احترازية مشددة ضد كورونا

11:20 ص الأحد 06 ديسمبر 2020
انطلاق معرض جيتكس دبي 2020.. وإجراءات احترازية مشددة ضد كورونا

صور من افتتاح جيتكس دبي 2020

كتب-علاء حجاج:

اتخذت إدارة معرض جيتكس دبي 2020 مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة ضد تفشي فيروس كورونا، مع انطلاق المعرض اليوم الأحد.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمعرض جيتكس دبي 2020، أعلنت إدارة المعرض هذا العام عن تطبيق مجموعة من الإرشادات الصحية طبقا لتعليمات سلطة حكومة دبي ومنظمة الصحة العالمية.

وترتكز هذه الإجراءات على مبدأ التباعد الاجتماعي لحماية الزائرين من مخاطر عدوى الإصابة بالوباء على رأسها فحص درجة الحرارة وتطبيق المعاملات غير التلامسية والتأكد من ارتداء جميع رواد المعرض ماسكات طبية وحمل تصاريح الدخول وإلا سيتعرض المخالف لغرامة تصل إلى 3 آلاف درهم إماراتي.

وتعهدت أيضا بتوزيع أدوات مطهرة وتعقيم قاعات المؤتمر من حين لآخر مع اشتراط وجود مسافة فاصلة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين، واتباع كافة إرشادات النظافة العامة في جميع منافذ بيع المأكولات والمشروبات ودورات المياه، كما ستقوم أيضا باحتساب كثافة عدد الزوار لحظيا داخل القاعات.

وشددت إدارة المعرض أيضا على ضرورة تجنب المصافحات الشخصية وتبادل كروت الأعمال، وضمان تغير معدل دوران الهواء داخل القاعات بواسطة أجهزة شفط مركزية بمعدل 8 مرات يوميا.

وذكر الموقع أنه سيتم تجهيز غرف لعزل الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس ومعالجتهم طبقا لبروتوكول هيئة الصحة بدبي DHA، وإقامة عيادات لإجراء مسحات طبية PCR عند الضرورة.

يشار إلى أن دورة 2019 من المعرض جذبت أكثر من 100 ألف زائر وأتاحت الفرصة لأكثر من 4500 شركة ومبتكر ينتمون إلى 140 دولة بعرض منتجاتهم وخدماتهم وأفكارهم.

فيروس كورونا كوفيد 19 معرض جيتكس

الخبر التالى:

التعاون الدولي تطلق فيلما حول التعاون مع إيطاليا لدعم ريادة الأعمال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118014

    عدد المصابين

  • 103324

    عدد المتعافين

  • 6750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 66819125

    عدد المصابين

  • 46211147

    عدد المتعافين

  • 1533655

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 66 مليون إصابة وفئات لها الأولوية في الحصول على اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا