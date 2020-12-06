الضرائب: بدء تشغيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة أول يناير

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وأضاف عبد القادر أن المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تشهده المصلحة الآن يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها.

وذكر أن هذه الخطة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأوضح عبد القادر أن مصلحة الضرائب ستوفر خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء)، وذلك بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بهذه المراكز أول يناير المقبل.

وأشار إلى أنه يتم تعميم هذه الخدمة على كافة مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجياً، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح عبد القادر أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطي جميع أعمال ضرائب "القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل"، ويشمل ميكنة 64 إجراءً من إجراءات مصلحة الضرائب.

وقال أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن المكاتب الأمامية (خدمة العملاء) تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط، حيث يختار الممول نوع الخدمة التي يريد الحصول عليها، من خلال الحصول على رقم لشباك، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة معينة أو الرد على استفسار محدد.

وأضاف أنه يقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة.

وذكر الزيات أن الخدمات التي ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية في مرحلتها الأولى تتمثل في تلقي الإقرارات الإلكترونية، وإجراءات التسجيل، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية، وما يتعلق بالغرامات أو فوائد التأخير أو الضريبة الإضافية، وأخيراً مراجعة حساب الممولين.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبهذا سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل.

وأوضح الزيات أنه سيتم نشر هذه المنظومة بباقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير المقبل.