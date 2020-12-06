هيئة الرقابة المالية تطلق برنامج الماجستير في الأسواق المالية لأول مرة بالشرق الأوسط

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم إتاحة منح درجة الماجستير في الأسواق المالية من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بالتعاون مع معهد دراسات البورصة IEB الذي يعد واحدا من أهم ثلاث مدارس متخصصة في الأسواق المالية في إسبانيا.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة فعاليات الندوة التعريفية الأولى ببرنامج الماجستير في الأسواق المالية، والتي عقدت بمقر الرقابة المالية بالقرية الذكية بمشاركة جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وحضرها طلاب الصف النهائي بجامعة القاهرة والمهتمين بمجالات التمويل والاستثمار، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية.

وأضاف عمران أن برنامج الماجستير في الأسواق المالية يحظى بالشراكة العلمية من جانب كل من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSE، وجامعة Wharton بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الصينية في هونج كونج.

وذكر أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة من خلال فريق من المحاضرين الدوليين داخل قاعات تدريب معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية.

وأعرب هشام رمضان، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، خلال اللقاء، عن تطلعه بأن يجذب برنامج الماجستير في الأسواق المالية، المقدم من معهد الخدمات المالية بالمشاركة مع معهد IEB الإسباني المدعوم من بورصة مدريد، أكبر عدد من الطلبة الجامعيين.

وقال رمضان إن تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية يعتمد بالأساس على إعداد وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتطوير مهاراتها، وعدم الاكتفاء بالدورات التدريبية المكثفة.

وأضاف أن هذا التنفيذ يتضمن التطلع نحو توطين برامج علمية دولية تمنح درجات متخصصة في مجال التمويل والأسواق المالية، وبالتركيز على التدريب العملي والتطبيقي على التداول على العقود الآجلة، وهو ما حققه المعهد من خلال تصميم هذا البرنامج.

وذكر رمضان أن برنامج الماجستير في الأسواق المالية صمم لمرحلة الدراسات العليا بشكل أساسي، ويستهدف خريجي الجامعات وبصفة خاصة أصحاب الخبرات التمويلية والاستثمارية، وأيضاً أولئك المتعمقين في مجال الرياضيات.

وأشار إلى أنه من منطلق حرص الهيئة على إتاحة الالتحاق بالبرنامج التعليمي للماجستير أمام عدد كبير من المهتمين سيتم الإعلان عن مسابقة لتوفير عدد من المنح العلمية الجزئية للمتقدمين المتميزين في الفترة القادمة.

كما ستسعى الهيئة لتقديم عدة حلول لإتاحة الالتحاق بالبرنامج أمام متسع الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا لهشام رمضان.

ومن جانبه، ثمن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة خطوة التعاون الحالي بين هيئة الرقابة المالية وكلية التجارة بجامعة القاهرة في تقديم برامج تدريبية تتضمن كلا الإطارين الأكاديمي والتطبيقي- العملي- بالاشتراك مع معهد الخدمات المالية خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تطوير مهارات العاملين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار جمال شحاتة إلى أنه حان الوقت لإتاحة شهادات علمية أمام الطلاب قائمة على التأهيل المهني من جانب خبراء مهنيين متمرسين في أنشطة التمويل على أرض الواقع، مع عدم إهمال الجانب الأكاديمي في ذات الوقت.

وأوضح أن معهد الخدمات المالية استطاع أن يحقق هذا الهدف بتيسير دراسة درجة الماجستير في الأسواق المالية ومنحها على أرض مصر لأول مرة في الشرق الأوسط من جانب معهد دراسات البورصة بإسبانيا.

وقال شحاتة إن ذلك البرنامج التعليمي يتيح للطالب المصري نفس التفاصيل المهنية، وخطة البحث ودراسات الحالات العملية، والتوقع لبيئة الأعمال المحيطة، التي يتم تعليمها وتدريسها للطلاب داخل البرنامج في عدة دول أوروبية وفي الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهدت الندوة تأكيد مسؤولي معهد دراسات البورصة بإسبانيا ثنائية البرنامج التعليمي من اعتماده على نقل المهنية بالارتكاز على الجانب الأكاديمي أثناء البرنامج التعليمي والذي يمتد على مدار 12 شهرًا بما يعادل حوالي 500 ساعة محاضرات تبدأ من مارس 2021 إلى فبراير 2022، وفقا للبيان.

ويتسم البرنامج التعليمي بالمزج بين التعليم وجهًا لوجه في مقر معهد الخدمات المالية "FSI" في القاهرة من خلال محاضرين من المعهد الإسباني "IEB" نسبة 80% من إجمالي البرنامج، بالإضافة إلى 20% من البرنامج سيتم تدريسها عن بُعد (عبر خاصية الفيديوكونفرانس).

وشهدت الندوة تواصل الطلبة مع مسؤولي معهد دراسات البورصة IEB الإسباني والرد على استفساراتهم عبر جلسة افتراضية عبر تطبيق "Zoom"، بحسب البيان.