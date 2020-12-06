شركة تابعة للسويدي توقع عقدًا بـ 193 مليون جنيه لتنفيذ مركز تحكم لشبكة كهرباء بالدلتا

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركات السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة إيجيتك للكابلات، وقعت عقدًا بقيمة 193 مليون جنيه لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بنظام تسليم المفتاح.

وبحسب بيان مرسل للبورصة اليوم الأحد فإن إيجيتك للكابلات ستنفذ الحزمة الثانية لمركز التحكم الإقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بإجمالي يصل إلى حوالي 193 مليون جنيه.

وتتضمن الحزمة الثانية من المشروع شبكة الألياف الضوئية التي تربط محطات المحولات الكهربائية بمنطقة الدلتا بمركز التحكم الإقليمي بطلخا، ويهدف المشروع إلى مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية.

وذكر البيان أنه سيتم التنفيذ في خلال 18 شهرًا من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.