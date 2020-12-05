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رئيس الشعبة: 50% تراجعًا في الإقبال على المقاهي.. وانتعاشة مؤقتة بسبب المباريات

12:28 م السبت 05 ديسمبر 2020
رئيس الشعبة: 50% تراجعًا في الإقبال على المقاهي.. وانتعاشة مؤقتة بسبب المباريات

مباريات كرة القدم تنعش المقاهي مؤقتًا

كتبت- دينا خالد:

قال البوري متولي، رئيس شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية التجارية، إن إقبال المواطنين على المقاهي تراجع بنحو 50% مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وأضاف متولي، أن إقبال المواطنين كان بدأ يعود لأيام ما قبل كورونا مع حلول فصل الصيف، لكن مع دخول فصل الشتاء وبداية الموجة الثانية تراجع الإقبال إلى النصف.

وبحسب متولي فإن مباريات كرة القدم أصبحت هي رزق أصحاب المقاهي، لما تمثله من انتعاشة مؤقتة ثم يعود الحال كما هو.

وتابع أن أصحاب المقاهي يلتزمون بالاحتياطات اللازمة ويستخدمون الأكواب الكرتون والبلاستيكية.

ويرى البوري، أن قرار غلق المحال والمقاهي في أوقات محددة لن يؤثر على الإقبال في الوقت الحالي لأنه ضعيف في جميع الأحوال، ولكن يمكن أن يؤثر في فصل الصيف لأن المقاهي لها موسم وهو صيفي.

غرفة الإسكندرية التجارية المقاهي المباريات

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