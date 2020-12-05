أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الاتصالات يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

12:23 م السبت 05 ديسمبر 2020
وزير الاتصالات يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

صورة من الاجتماع

كتب-علاء حجاج:

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه الثاني برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات المختلفة، وفقًا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والصحة، والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والآثار والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولي في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر؛ حيث تم التطرق إلى استخداماته لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والعمل على ترشيد استخدام المياه والمبيدات الحشرية والحفاظ على خصوبة التربة، فضلاً عن تحسين الجودة الإجمالية للمحاصيل والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم.

وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعد أحد المقومات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة؛ وتم التأكيد على ضرورة تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على مصر.

وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة المصرية بجميع مؤسساتها فيما يخص الذكاء الاصطناعي والذي أدى إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019، بحسب البيان.

وأكد المجلس على ضرورة دراسة المحاور المختلفة لهذا المؤشر لتحقيق تقدم أفضل في العام المقبل خاصة وأن الذكاء الاصطناعي هو أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي حيث يعد أحد العوامل المحفزة الرئيسية للتحول الرقمي في مصر.

يذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، أنشئ وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وزير الاتصالات عمرو طلعت وزارة الاتصالات

الخبر التالى:

رئيس الشعبة: 50% تراجعًا في الإقبال على المقاهي.. وانتعاشة مؤقتة بسبب المباريات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117583

    عدد المصابين

  • 103191

    عدد المتعافين

  • 6732

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النيابة العامة تعلن تفاصيل إحالة "طفل المرور" و3 آخرين للمحاكمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا