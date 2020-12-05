وزير الاتصالات يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

كتب-علاء حجاج:

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه الثاني برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات المختلفة، وفقًا لبيان من وزارة الاتصالات اليوم السبت.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والصحة، والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والآثار والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولي في هذا المجال.

كما ناقش الاجتماع أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الزراعة الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر؛ حيث تم التطرق إلى استخداماته لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والعمل على ترشيد استخدام المياه والمبيدات الحشرية والحفاظ على خصوبة التربة، فضلاً عن تحسين الجودة الإجمالية للمحاصيل والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم.

وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعد أحد المقومات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة؛ وتم التأكيد على ضرورة تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على مصر.

وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة المصرية بجميع مؤسساتها فيما يخص الذكاء الاصطناعي والذي أدى إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019، بحسب البيان.

وأكد المجلس على ضرورة دراسة المحاور المختلفة لهذا المؤشر لتحقيق تقدم أفضل في العام المقبل خاصة وأن الذكاء الاصطناعي هو أحد أهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي حيث يعد أحد العوامل المحفزة الرئيسية للتحول الرقمي في مصر.

يذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، أنشئ وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.