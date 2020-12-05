الإحصاء: وقوع ما يقرب من مليوني حالة طلاق خلال 10 سنوات

كتبت-دينا خالد:

كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وأظهرت البيان وقوع 154.4 ألف حالة خلال عام 2010 مقابل 154.9 ألف حالة خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وسجلت 158.8 ألف حالة خلال عام 2012، وبلغت 167.4 ألف حالة خلال عام 2013.

ووقع 185.3 ألف حالة خلال عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 10.7% عن عام 2013، وبلغت 206 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 11.2% عن عام 2014، وشهد عام 2016 تسجيل 198.4 ألف حالة بنسبة انخفاض قدرها 3.7% عن عام 2015، بحسب البيانات.

ارتفعت حالات الطلاق خلال عام 2017 لتبلغ 207.6 ألف حالة بنسبة ارتفاع قدرها 4.7% عن عام 2016، وسجلت 220.1 ألف حالة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 6% عن عام 2017، وبلغت 237.7 ألف حالة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 8% عن عام 2018.

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الشهر خلال الـ 10 سنوات الماضية 12.9 ألف حالة عام 2010، مقابل، 19.8 ألف حالة عام 2019.

وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في اليوم خلال الـ 10 سنوات الماضية 429 حالة عام 2010، مقابل 660 حالة عام 2019.

وسجل متوسط عدد حالات الطلاق بمصر في الساعة خلال الـ 10 سنوات الماضية 18 حالة عام 2010، مقابل 28 حالة عام 2019.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة أعلى عشر محافظات على مستوى الجمهورية في عدد حالات الطلاق خلال عام 2019، حيث سجلت القاهرة حالة طلاق كل 10 دقائق، تليها الجيزة حالة كل 17 دقيقة، وقنا في المركز للعاشر حالة كل ساعة و18 دقيقة.