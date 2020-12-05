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"التخطيط" تعتمد 80 مليون جنيه دعمًا لمواجهة الأمطار في محافظة الإسكندرية

10:54 ص السبت 05 ديسمبر 2020
"التخطيط" تعتمد 80 مليون جنيه دعمًا لمواجهة الأمطار في محافظة الإسكندرية

هالة السعيد وزيرة التخطيط

القاهرة-مصراوي:

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على اعتمادات مالية لتنفيذ واستكمال عددًا من المشروعات الحيوية والمتعلقة بالبعدين الاجتماعي والبيئي بشكل كبير، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن الاعتمادات تضمنت مبلغ 69.674 مليون لتعزيز خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجاري، لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمحطة التحلية بمطار حباطة.

كما وافقت السعيد على دعم وزارة الإسكان بمبلغ 80 مليون جنيه لمشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بما يمكن شركة الصرف الصحي بالمحافظة في البدء بطرح الأعمال لتوفير بعض المعدات والسيارات والذي يساهم في حل المشكلة بشكل مؤقت، وفقًا للبيان.

وشملت مجموعة الاعتمادات المالية دعمًا لوزارة الإسكان بمبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إنشاء خط السيب النهائي لتوسعات محطة المعالجة الثنائية بالحبيل بطاقة 36 ألف م3/يوم)، كنقطة تخلص آمن لمياه الصرف الصحي المعالجة.

وبحسب البيان فإنه تمت الموافقة على دعم استثمارات وزارة الموارد المائية والري بخطة العام الحالي بمبلغ 200 مليون جنيه للبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي.

وقالت السعيد إن المبالغ المعتمدة كافة تأتي في إطار حرص الوزارة على سرعة الاستجابة للمطالب والمشروعات التي تخدم المواطنين في المقام الأول مع تقديم الدعم اللازم لجهات الدولة لمواجهة التحديات، مضيفة أن المبلغ المعتمد لمحافظة الاسكندرية يأتي دعمًا للمحافظة ومنظومة الصرف الصحي بها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول نتيجة للتغيرات المناخية.

وأوضحت السعيد أن الاعتمادات الموجهة لواحة سيوة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة، للتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي، وذلك في إطار استهداف زراعة 5000 فدان.

هالة السعيد محافظة الإسكندرية المشروعات الحيوية

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