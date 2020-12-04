نصيحة تجار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع أم الشراء؟

كتبت- شيرين صلاح:

ينصح عدد من تجار المشغولات الذهبية المستهلكين إلى شراء الذهب الفترة الحالية، وخاصة بعد التراجع الكبير الذي حدث في سعر الجرام خلال الشهر الماضي، مع توقعاتهم حدوث ارتفاعات مرة أخرى في الأسعار الفترة المقبلة.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي نحو 44 جنيهًا للجرام الواحد خلال الشهر الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن هذا الوقت أفضل للشراء المشغولات الذهبية والاحتفاظ به، خاصة بعد التراجع الذي شهده الجرام الشهر الماضي.

واتفق معه ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إنه ينصح من يريدون شراء الذهب لاتخاذه ملاذًا آمناَ أم لشرائه للتزين به يشتري الأيام الحالية.

وذكر نجيب، أن الذهب سيعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه مع حدوث انخفاضات كبيرة في الذهب بالبورصات العالمية يعاود المستثمرين الشراء مرة أخرى بكميات كبيرة مما يؤدي إلى عودة ارتفاعه وهو ما ينعكس على الأسعار بمصر أيضا.

وأضاف نجيب، أنه برغم تراجع الأسعار إلى هذا المستوى إلا أن حركة البيع والشراء بالسوق ضعيفة.

وتوقع التجار أن يزداد الإقبال على الشراء خلال فترة أعياد الميلاد مما يؤدي إلى تحريك عملية البيع بسوق المشغولات الذهبية.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، 801 جنيه وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 686.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 915.4 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6408 جنيهات.