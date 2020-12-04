شعبة الأحذية: 30% ارتفاعا فى مبيعات المحلات بعد عروض البلاك فرايداي

كتبت- شيرين صلاح:

قال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن مبيعات المحلات ارتفعت بنسبة 30% بعد عروض نوفمبر الماضي، وبينها البلاك فرايداي.

وبحسب هاشم، فإن نسب التخفيضات على الأحذية والشنط كانت تتراوح بين 30 و50%، على حسب نوع المنتج والموديل.

وتابع هاشم، أنه يتم وضع نسب التخفيضات الأكبر على الموديلات الأقدم والموديلات التي لا يتم شرائها بكثرة من قبل الزبائن، أما الموديلات الأحدث يتم وضع عليها نسبة تخفيض أقل.

وأضاف هاشم، أن هذه نسبة زيادة المبيعات، خلال الشهر الماضي، تعتبر جيدة بالنسبة للمحلات بعد الركود الكبير التي سببته أزمة كورونا والحظر خلال العام الجاري.

وعانى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية من الركود بحركة البيع والشراء على الرغم من وضع تخفيضات على المنتجات، منذ عدة أشهر بسبب أزمة كورونا، واتجاه المستهلك إلى شراء أولوياته الضرورية.

وذكر هاشم، أن المحلات منتظرة الفترة المقبلة فترة أعياد الميلاد المجيدة، لتحقيق المزيد من المبيعات.

وتوقع هاشم أنه مع بداية العام الجديد ستعود حركة البيع والشراء تدريجيا إلى طبيعتها، وخاصة بعد إعلان التوصل إلى العديد من اللقاحات لعلاج كورونا.