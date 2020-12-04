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أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

11:43 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار الطماطم

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم والفلفل الرومي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما زادت أسعار البطاطس والبرتقال والجوافة، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي جنيهين، ليتراوح اليوم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 3.5 جنيه بزيادة بين 20 و80 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و 5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و8 جنيهات، بزيادة 2 جنيه.

أسعار الطماطم الفلفل الرومي سوق العبور الطماطم الفاكهة البطاطس

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