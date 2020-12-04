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أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع

11:09 ص الجمعة 04 ديسمبر 2020
أسعار الأسماك بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما زادت أسعار المكرونة السويسي مقارنة بمستويات الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات خلال الأسبوع، ليسجل اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، نفس أسعار يوم الجمعة الماضي، ليتراوح بين 17 و19 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات مقابل أسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 65 و 75 جنيها،

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، مقارنة بيوم الجمعة الماضي بسوق العبور.

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