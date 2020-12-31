اقتراب أعياد الميلاد ينشط حركة الإقبال على شراء الدواجن ويرفع أسعارها

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن اقتراب أعياد الميلاد نشط حركة الإقبال على شراء الدواجن بالأسواق، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها اليوم الخميس.

وزاد سعر كيلو الدواجن البيضاء 4 جنيهات بالمزرعة، اليوم الخميس، لتباع بنحو 23 جنيهًا مقابل 19 جنيهًا أمس، وفقا لقول السيد.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء يباع للمستهلك بنحو 27 جنيهًا اليوم مقابل سعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا، أمس.

وذكر السيد أن هذا السعر يعتبر عادلا للمربين بعد معاناتهم خلال الفترة الماضية من تدني السعر والخسائر بسبب ارتفاع تكلفة التربية.

واستقر سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم 30.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 35 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو إلى 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.