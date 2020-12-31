البورصة تتراجع لأول مرة خلال 4 أيام بتعاملات آخر جلسة في 2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع والعام الحالي، بنسبة 0.21% إلى مستوى 10845 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.88%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 304.63 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 45.49 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 350.13 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 1.22% إلى مستوى 10867 نقطة.