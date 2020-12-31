قطاع الأعمال: تشغيل المرحلة الثانية من مصانع الدلتا للصلب منتصف 2021

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية من مصانع الدلتا للصلب بعد تطويره في منتصف 2021.

وأضافت الوزارة أن مشروع تطوير شركة مصانع الدلتا للصلب، التي لم تشهد أي تطوير على مدار نحو 39 عامًا، جاء في إطار حرص الوزارة على عدم ادخار أي جهد في سبيل تطوير الشركات التابعة لها أينما كانت هناك فرصة للتطوير وجدوى اقتصادية من ورائه.

ويتضمن المشروع- الذي بدأ تنفيذه في عام 2019- مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال، وتأهيل وتطوير الأفران بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بيليت سنويًا (صعودًا من 50 ألف طن سنويا هي إجمالي الطاقة التصميمة الأصلية) بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من البيليت.

كما يتضمن المشروع إنشاء مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن سنويا (صعودًا من ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا)، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية 45 مليون دولار، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 250 ألف طن، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تم توقيع العقد وفتح الاعتماد الخاص بالمرحلة الثانية من التطوير لإضافة طاقة إنتاجية بمقدار 250 ألف طن.

وأضاف: "وصلت أول شحنة من المعدات في أبريل 2020 وتم استلام الشحنة المتبقية في منتصف أغسطس 2020.. ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية في منتصف 2021".

وفي أكتوبر 2019، تم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء مسبك زهر وصلب بشركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا، ومن المتوقع تنفيذ المشروع قبل نهاية 2021.

وينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3 آلاف طن صلب و7 آلاف طن زهر، وتم توقيع العقد في يناير 2020، وفقا للبيان.

كما يتضمن المشروع استغلال قطعة أرض غير مستغلة مملوكة للشركة بمساحة 32 فدانا، حيث تم الانتهاء من تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني واستخراج شهادة الصلاحية، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات النهائية للبيع حيث سيتم الاستفادة من العوائد المالية في تغطية تكلفة مشروع التطوير، بحسب الوزارة.