برايم تدير صفقة استحواذ بنك أبو ظبي التجاري على 51.5% من "الإسكندرية للخدمات الطبية"

كتبت – شيماء حفظي:

استحوذ بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات على 51.5% من أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، وفقا لما قاله حسن سمير فريد، العضو المنتدب لأنشطة سوق المال بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت البورصة اليوم الخميس إتمام صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بقيمة 274.5 مليون جنيه.

وأوضح البيان، أن الصفقة تم تنفيذها على عدد 7.4 مليون سهم، من أسهم شركة الإسكندرية.

وقال فريد، إنه تم تنفيذ الصفقة لصالح بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات.

وخلال تعاملات اليوم الخميس ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 8.9% ليتداول عند 40.64 جنيه.

وتعمل شركة الإسكندرية للخدمات الطبية المركز الطبي الجديد، في قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية مع التركيز على الرعاية الصحية، وتم تأسيسها في يوليو 1983.

وشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تعمل في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة وقد تم تأسيسها في مارس 2006.