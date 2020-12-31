أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس



كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في المحلي،خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام الواحد 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 819 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.02%، حيث هبط سعر الأوقية إلى نحو 1.12 دولارا، لتسجل الأوقية 1893.27 دولار في تمام الساعة 1:03 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.