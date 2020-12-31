أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس مذبحة شبرا الخيمة لقاح كورونا بيج رامي أسعار الذهب الدوري المصري سد النهضة فيروس كورونا

أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

01:10 م الخميس 31 ديسمبر 2020
أسعار الذهب ترتفع في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب


كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب في المحلي،خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد الجرام الواحد 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 825 جنيهًا مقابل 819 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 707 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 943 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.02%، حيث هبط سعر الأوقية إلى نحو 1.12 دولارا، لتسجل الأوقية 1893.27 دولار في تمام الساعة 1:03 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب

الخبر التالى:

برايم تدير صفقة استحواذ بنك أبو ظبي التجاري على 51.5% من "الإسكندرية للخدمات الطبية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 136644

    عدد المصابين

  • 111451

    عدد المتعافين

  • 7576

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 82981032

    عدد المصابين

  • 58731700

    عدد المتعافين

  • 1809633

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية: صرف زيادة مرتبات المعلمين ومعاونيهم بداية من يناير 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا