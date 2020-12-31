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شركة تابعة لـ "جي بي أوتو" تنتهي من عملية توريق بقيمة 892 مليون جنيه

11:27 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
شركة تابعة لـ "جي بي أوتو" تنتهي من عملية توريق بقيمة 892 مليون جنيه

مقر تابع لشركة جي بي أوتو

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جي بي أوتو، إن شركة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب أتمت عملية توريق بإجمالي 892 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنها تعتزم توظيف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

وأوضحت أن عملية التوريق ستتم على 3 شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و36 و48 شهرًا على التوالي، وتبلغ الشريحة الأولى 414.8 مليون جنيه، والثانية 407.6 مليون جنيه، والثالثة 69.6 مليون جنيه.

وتعمل شركة درايف في تقديم خدمات التخصيم، وتأسست في الربع الثالث من عام 2012.

شركة جي بي أوتو خدمات تمويل سيارات الركوب شركة درايف

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