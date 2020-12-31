بلتون تحصل على موافقة إتمام صفقة بيع شركة تابعة لها في أمريكا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة بلتون المالية القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها حصلت على موافقة هيئة التنظيم المالي "FINRA" بالولايات المتحدة الأمريكية لإتمام صفقة بيع شركة أرباخ جرايسون التابعة لها.

وأوضحت الشركة أن صفقة بيع الشركة التابعة ستتم مع مجموعة من المستثمرين، وتبلغ قيمتها 45 مليون جنيه بما يوازي 2.8 مليون دولار بالإضافة إلى 50% من صافي أرباح الشركة لمدة 30 شهرا.

وقالت بلتون إن تلك الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها بالتركيز أساسيا على السوق المصري ودراسة الفرص الجيدة والمناسبة للتوسع إقليميا وعالميا في إطار تعظيم العائد على استثمارات الشركة وإعادة هيكلتها، وتدعيم منصة الخدمات المالية غير المصرفية.

وتعمل بلتون في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة.