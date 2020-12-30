مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة الثالثة على التوالي، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 1.22% إلى مستوى 10867 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 212.17 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 119.97 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 92.20 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع للجلسة الثانية على التوالي، في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.73% إلى مستوى 10636 نقطة.