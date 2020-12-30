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البريد: استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب حتى 30 يونيو 2021

03:08 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
البريد: استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب حتى 30 يونيو 2021

أرشيفية


كتب- علاء حجاج:

قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.
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وأضاف فاروق أن هذا القرار يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك وبهدف التيسير على أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم.

وذكر أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي، والتسوق الإلكتروني، ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة".

كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات، وفقا لشريف فاروق.

المعاشات رسوم فتح حساب هيئة البريد

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