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التجارة: صرف 20 مليار جنيه من مستحقات الشركات المصدرة خلال 2020

01:30 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
التجارة: صرف 20 مليار جنيه من مستحقات الشركات المصدرة خلال 2020

نيفين جامع

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه تم صرف نحو 20 مليار جنيه ضمن برنامج المساندة التصديرية خلال العام الجاري.

وأوضحت الوزيرة في بيان حصاد 2020 اليوم الأربعاء أنه خلال هذا العام تم حل ملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين جذرياً.

وأضافت "يحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة".

وقالت إنه تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها أقل من 5 مليون جنيه ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة.

هذا بالإضافة إلى مبادرة "السداد النقدي والفوري" والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه بحسب ما قالته الوزيرة.

وقالت إن اجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مصطفى مدبولي ملف المساندة التصديرية

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