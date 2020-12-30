وزير الاتصالات: إذا احتاج سوق المحمول ترددات جديدة للشركات سنطرحها
كتب-علاء حجاج:
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لن تتأخر عن طرح ترددات جديدة في حال احتاج سوق الاتصالات هذه الترددات لشركات المحمول.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة، اليوم الأربعاء، التي حصلت عليها شركات المحمول الثلاث المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات مصر مؤخرا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وحصلت شركة فودافون على 40 ميجا هرتز مقابل 540 مليون دولار، فيما حصلت المصرية للاتصالات على 20 ميجا هرتز مقابل 305 ملايين دولار وشركة اتصالات مصر على 20 ميجا هرتز مقابل 325 مليون دولار.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
135233
عدد المصابين
-
111040
عدد المتعافين
-
7520
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81195758
عدد المصابين
-
57347933
عدد المتعافين
-
1773236
عدد الوفيات
إعلان