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وزير الاتصالات: إذا احتاج سوق المحمول ترددات جديدة للشركات سنطرحها

01:19 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
وزير الاتصالات: إذا احتاج سوق المحمول ترددات جديدة للشركات سنطرحها

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لن تتأخر عن طرح ترددات جديدة في حال احتاج سوق الاتصالات هذه الترددات لشركات المحمول.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة، اليوم الأربعاء، التي حصلت عليها شركات المحمول الثلاث المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات مصر مؤخرا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وحصلت شركة فودافون على 40 ميجا هرتز مقابل 540 مليون دولار، فيما حصلت المصرية للاتصالات على 20 ميجا هرتز مقابل 305 ملايين دولار وشركة اتصالات مصر على 20 ميجا هرتز مقابل 325 مليون دولار.

عمرو طلعت سوق المحمول وزارة الاتصالات

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