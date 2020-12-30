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وزير الاتصالات: الترددات الجديدة لشركات المحمول تدعم البنية المعلوماتية في مصر

01:15 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
وزير الاتصالات: الترددات الجديدة لشركات المحمول تدعم البنية المعلوماتية في مصر

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاتفاقات مع 3 شركات محمول لتخصيص ترددات جديدة لهم تعد خطوة على طريق دعم البنية المعلوماتية في مصر، معتبرا أن قطاع الاتصالات لعب دورًا محوريًا خلال العام الحالي أثناء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص النطاقات الترددية الجديدة اليوم الأربعاء، والتي حصلت عليها شركات المحمول الثلاث المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات مصر مؤخرا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن الاتفاقات جاءت نتاج تعاون مثمر استغرق عدة شهور بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات وسلاح الإشارة بالقوات المسلحة، مؤكدا أن الوزارة بدأت منذ مطلع العام الماضي خطط لدعم البنية التحتية واستثمرت الحكومة قرابة 30 مليار جنيه للنهوض بشبكة الاتصالات في مصر.

وأضاف أن البنية المعلوماتية بعد التطوير استطاعت تحمل الأعباء المتزايدة على خدمات الاتصالات من قبل المستخدمين خلال ذروة الجائحة، لافتا إلى أن شركات المحمول رفعت مبدأ العمل التطوعي التشاركي لسد احتياجات المستهلكين خلال المرحلة الماضية.

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركات المحمول دعم البنية المعلوماتية

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