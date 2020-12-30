صعد 125 جنيهًا.. كيف خرجت أسعار الذهب في مصر فائزة من 2020؟ (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتبت-ياسمين سليم:

خرجت أسعار الذهب في مصر فائزة من العام الجاري، بالرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا والتي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية في مصر ودول العالم.

وارتفع جرام الذهب عيار 21 نحو 125 جنيهًا خلال العام الجاري مقارنة بسعره في بداية العام ونهايته.

ويبلغ سعر جرام 21 اليوم 819 جنيهًا في حين كان سعره في نهاية شهر يناير الماضي 694 جنيهًا.

واستمدت أسعار الذهب هذه الزيادة، من أسعار الذهب العالمية التي صعدت إلى مستويات غير مسبوقة مع تضرر النشاط الاقتصادي حول العالم من تداعيات كوورنا، وإقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ أمان ضد التقلبات والأزمات الاقتصادية.

وعالميًا كانت الأوقية تتداول في يناير الماضي عند 1552 دولارًا للأوقية واليوم تتداول عند 1878 دولارًا، وكان الذهب وصل لذروة الارتفاع في أغسطس الماضي بعدما تخطت الأوقية سعر 2035 دولارًا.

وتعرض الذهب لبعض التراجع خلال الأسابيع القليلة القادمة بسبب الحديث عن التوصل للقاح لكورونا، لكن الكشف عن سلالة جديدة للفيروس وارتفاع حدة الإصابات حول العالم في الفترة الأخيرة دعمت أسعار الذهب للصعود مرة أخرى.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر خلال 2020.