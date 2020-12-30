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تراجع الطماطم وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:38 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
تراجع الطماطم وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والبصل، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والبرتقال البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الليمون البلدي جنيها واحدا، ليتراوح بين 3 و9 جنيهات، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الخضر أسعار الطماطم سوق العبور

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